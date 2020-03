Covid-19 : sommet d’urgence du G20 aujourd’hui par visioconférence

Photo : YONHAP News

Comme prévu, c’est aujourd'hui, à 21h, heure de Séoul, qu’un sommet extraordinaire du G20 se tiendra par visioconférence. Les leaders des 20 principales puissances économiques de la planète échangeront sur les mesures destinées à lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19 et à soutenir aussi l’économie.Quatre pays sont invités, à savoir l'Espagne, Singapour, la Jordanie et la Suisse, ainsi que trois autres qui représentent des organisations régionales, dont le Vietnam qui préside l'Association des nations d'Asie du Sud-est (Asean). Les grandes organisations internationales seront aussi présentes, comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou encore les Nations unies (Onu).Lors de ce sommet virtuel, Moon Jae-in doit partager avec la communauté internationale les expériences de son pays dans la prévention et le contrôle de l'épidémie. La Corée du Sud, qui est la première nation à avoir été touchée massivement hors de Chine, est considérée comme l'un des meilleurs élèves dans la gestion de cette crise sanitaire.Le chef de l’Etat sud-coréen doit également souligner qu’il ne faudra pas empêcher les échanges économiques indispensables. Dans la foulée, il proposera aux autres pays d’autoriser l’entrée sur leur territoire des entrepreneurs ayant une attestation de santé délivrée par leur gouvernement.La Cheongwadae a annoncé, qu’à l’issue de la réunion, serait publiée une déclaration commune sur un ensemble coordonné de politiques pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus et pour stabiliser l’économie mondiale. Les dirigeants du Groupe des vingt ont aussi adopté une déclaration identique lors de la crise financière de 2008.