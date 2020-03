Législatives 2020 : début de l’inscription des candidats

A 20 jours des législatives, l’inscription des candidats débute aujourd’hui et demain, jusqu'à 18h, auprès des bureaux de la Commission électorale nationale (NEC). Idem pour ceux qui se présentent aux élections partielles, qui se dérouleront en marge du scrutin général.Tous les sud-Coréens âgés de 25 ans et plus, n’ayant pas de défauts définis par la loi sur l’élection des fonctions publiques, peuvent briguer un mandat de député.Le déroulement des inscriptions pourra être consulté en temps réel sur le site des statistiques électorales du NEC (http://info.nec.go.kr). Y seront également disponibles les informations sur les postulants concernant, par exemple, leurs études, leurs avoirs ou encore l’accomplissement du service militaire dans le cas des hommes. Et à compter du 5 avril prochain, les prospectus officiels élaborés par les partis et les candidats seront publiés sur une plateforme présentant les promesses électorales du NEC (http://policy.nec.go.kr).Les candidats pourront officiellement lancer leur campagne à partir du 2 avril prochain.