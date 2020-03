Covid-19 : le ministère de l’Education prépare une grande rentrée scolaire virtuelle

Photo : YONHAP News

Après trois reports face aux risques de propagation du Covid-19, la grande rentrée scolaire aura finalement lieu le 6 avril.Pourtant, l’inquiétude est toujours de mise et la reprise du chemin de l’école, initialement prévue le 2 mars, n’est pas tout à fait certaine. Face à cette situation, le gouvernement envisage d’assurer une continuité pédagogique. Du coup, il prépare en même temps une rentrée virtuelle pour les élèves qui ne pourront toujours pas retourner en classe.Le ministère de l’Education a d’ores et déjà commencé à faire le nécessaire, créant des plateformes de cours et de système d’informations intégré d’enseignement à distance. Il compte désormais passer un accord en ce sens, notamment avec la chaîne de télévision éducative EBS, prêter des ordinateurs aux enfants des familles les plus démunies ou aider à payer les frais de connexion à Internet.Le ministère n’a cependant pas encore décidé d’appliquer ou non ce télé-enseignement à tous les établissements, de l’école primaire au lycée, ou encore à ceux de tout le pays.A ce propos, un de ses responsables a affirmé que la décision finale serait rendue d’ici le milieu de la semaine prochaine. En attendant, les classes en ligne débuteront, à titre d’essai, dans certaines écoles sélectionnées par le ministère.