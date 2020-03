Covid-19 : les cas importés plus nombreux que les infections locales

Photo : YONHAP News

Les pôles de contamination au nouveau coronavirus se sont inversés. Les cas identifiés en provenance de l’étranger sont désormais plus nombreux que ceux locaux.Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé, hier, 100 nouvelles infections. Les cas importés en représentaient 51 %, contre 33 % mardi et 28 % lundi.Autre constat : sur les 51 contaminations externes d'hier, 29 venaient d’Europe, 18 d’Amérique dont 13 des Etats-Unis, et quatre d’Asie, hors Chine. Parmi eux, 44 patients étaient sud-Coréens et 7 étrangers. 34 d’entre eux ont été diagnostiqués positifs lors des contrôles à leur arrivée à l’aéroport.Le KCDC prévoit une progression continue du nombre de cas importés. Sa patronne, Chung Eun-kyeong, a souligné l’importance de resserrer les mesures de quarantaine visant les voyageurs internationaux, non seulement lors de leur entrée sur le territoire, mais également en les obligeant à bien respecter les consignes de prévention comme l’auto-confinement.