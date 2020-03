Un tiers des hauts responsables de la Cheongwadae sont multi-propriétaires de logements

Photo : YONHAP News

Une nouvelle liste des déclarations de situation patrimoniale des hauts fonctionnaires, sur la base de la situation au 31 décembre dernier, a été rendue publique, aujourd’hui, par la Commission d’éthique de la fonction publique.Un point à retenir : plus de 30 % des secrétaires présidentiels sont multi-propriétaires de logements. Concrètement, parmi les 49 responsables qui sont obligés d'effectuer une telle déclaration, neuf possédaient toujours deux appartements ou maisons dans les régions où la spéculation immobilière bat son plein.Pourtant, le secrétaire général du président de la République les avait appelés, il y a trois mois, à en vendre un, dans un délai de six mois. Noh Young-min a lui-même déclaré deux appartements, l’un situé dans un quartier cher de Séoul, et l'autre dans la ville de Cheongju, dans le centre du pays.A noter également que le patrimoine du chef de l’Etat, Moon Jae-in, et de son épouse a augmenté de 85 millions de wons, un peu plus de 63 000 euros, pour atteindre 1,949 milliard de wons, soit 1,45 million d'euros. Par ailleurs, un tiers des députés en exercice sont, eux aussi, multi-propriétaires.