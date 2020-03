Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a décidé de verser, de manière illimitée, des liquidités aux sociétés financières, afin de faire face à la volatilité du marché financier provoquée par le Covid-19.Ainsi, d’ici fin juin, une fois par semaine, la BOK envisage de satisfaire toutes les demandes de liquidité du marché, à travers la mise en pensions, sans plafond, des titres.Selon un responsable de la banque centrale sud-coréenne, il s’agit d’un dispositif inédit, jamais mis en place par le passé, même au moment des crises monétaires ou financières.Le plafond d’intérêt est fixé à 0,85 %, soit 0,1 point de plus que le taux directeur. La BOK décidera après juillet de prolonger ou non cette mesure, en tenant en compte les résultats des opérations et la situation du marché.