Covid-19 : l’USFK en situation d'urgence de santé publique

Photo : YONHAP News

Le Commandement des forces américaines en Corée du Sud (USFK) a déclaré l'état d'urgence de santé publique dans le cadre de la prévention du Covid-19, et ce, d’ici le 23 avril.Dans un communiqué publié hier, l’USFK a annoncé avoir pris cette décision en tenant compte du fait que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait élevé le niveau d’alerte face à la propagation de cette épidémie à « très élevé » et que le département d’État américain a proclamé le niveau quatre de l’alerte aux voyageurs, soit l’interdiction des déplacements à l’étranger. Le Commandement aurait jugé par la suite alarmant le risque de contagion au nouveau coronavirus dans les lieux situés à proximité de ses bases.L’USFK a néanmoins tenu à expliquer qu’il ne s’agissait pour autant pas d'une élévation du risque pesant sur les installations des GI’s dans la péninsule, ni d'un changement des conditions de protection de santé ou de prévention des maladies. Et d’ajouter qu’il lui fallait préserver l’armée afin de protéger leurs missions.