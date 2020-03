ETRI : développement d'un émetteur-récepteur à fibre optique de 400 Gbps

Photo : YONHAP News

C'est une première mondiale. L’Institut de recherche en électroniques et télécommunications (ETRI) de Corée du Sud a annoncé, hier, avoir mis en place un émetteur-récepteur à fibre optique de 400 Gbps. Ce dispositif est notamment utilisable dans les immenses centres de données.Ce module d'une dimension de 3,5 cm traite les données quatre fois plus vite qu'actuellement et sa capacité de traitement est huit fois plus élevée que les modèles précédents. Ce petit engin permet ainsi de transmettre en temps réel des vidéos de haute définition à 100 000 personnes en même temps.Doté d’une « puce laser », développée à 100 % avec des technologies sud-coréennes, cet émetteur-récepteur pourrait également aider à désengorger les réseaux de télécommunication de 5e génération (5G), qui tombent souvent en panne à cause de la surabondance de données.Actuellement, la Corée du Sud importe du Japon des puces-laser utilisées dans les équipements en 5G. L’équipe de l’ETRI envisage de transférer cette technologie aux entreprises et de tenter de développer un module de 1 Tbps afin de prendre la tête mondiale de ce secteur.