Moody’s abaisse ses prévisions de croissance économique de la Corée du Sud à 0,1 %

Photo : YONHAP News

Sur fond de choc économique international provoqué par le Covid-19, l’agence de notation financière Moody’s a annoncé, aujourd’hui, avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2020 en Corée du Sud à 0,1 %. Une augmentation déjà revue dans le même sens le 9 mars dernier, de 1,9 % à 1,4 %.L’agence en a fait état dans un rapport sur les prévisions économiques mondiales, estimant que « l’économie des pays du G20 va connaître un choc sans précédent au premier semestre de cette année », à cause de la diffusion rapide de la pneumonie virale.Dans la foulée, Moody’s a estimé à -0,5 % le taux de la croissance économique moyen de l’ensemble des membres du Groupe des vingt. Un effondrement par rapport aux 2,6 % avancés en novembre dernier, avant l’apparition du nouveau coronavirus.Parmi les grandes économies, la Chine devrait voir son économie croître de 3,3 %, et les États-Unis et le Japon décroître respectivement de -2 % et -2,4 %.