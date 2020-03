Photo : YONHAP News

Le temps n’est pas très gai aujourd’hui. Ce matin, seul le nord-est a pu profiter de quelques rayons de soleil. Le centre était sous les nuages et le sud sous la pluie. Dans l’après-midi, la couverture nuageuse s’étendra sur la totalité du territoire et des précipitations sont attendues en fin de journée.D’après Météo-Corée, les pluies dureront jusqu’à demain matin avant le retour du soleil dans l’après-midi sur la moitié ouest, alors que la côte est et l’île de Jeju seront encore les pieds dans l’eau.La grisaille et la pluie n’ont pas d’impact sur le thermomètre. Le mercure monte jusqu’à 16°C à Busan, 17°C à Daejeon, 18°C à Daegu, 20°C à Séoul, et 23°C sur l’île de Jeju.