Après un gain important hier, le Kospi perd 18,52 points, soit 1,09 %, et repasse sous le seuil des 1 700 points. L’indice de la Bourse de Séoul clôt la séance du jour à 1 686,24 points. À l’inverse, le Kosdaq se porte toujours bien. L’indice des valeurs technologiques gagne 2,16 %, soit un gain de 10,93 points, et termine à 516,61 points.Du côté des devises, la monnaie sud-coréenne perd de sa valeur. À la clôture des transactions financières, l’euro s’achète 1 343,44 wons (+12,81 wons) et le dollar américain 1 232,80 wons (+2,90 wons).