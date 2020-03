Séoul préoccupé par le projet de déversement d’eau radioactive à Fukushima

Photo : YONHAP News

Alors que le Japon examine actuellement un plan de rejet dans l’océan des eaux polluées de sa centrale nucléaire de Fukushima, Séoul a appelé Tokyo à s’assurer que ce projet ne nuise pas à la santé et à la sécurité des sud-Coréens et de l’écosystème maritime. Et d’ajouter qu’il allait une nouvelle fois transmettre officiellement cette position aux autorités nippones.Le gouvernement de Moon Jae-in en a fait part, hier, à l’issue d’une réunion de la cellule interministérielle chargée de faire face à cette éventualité. A cette occasion, les participants ont examiné le plan de rejet des eaux contaminées présenté avant hier par Tokyo Electric Power, l’opérateur de la centrale atomique désaffectée.Environ 1,1 million de tonnes de ces eaux seraient temporairement stockées dans la centrale de Fukushima, dévastée par un tsunami en 2011.En octobre dernier, la Corée du Sud a demandé au Japon d’obtenir un consensus des pays voisins sur la gestion de l'eau radioactive, lors d'une réunion de l'Organisation maritime internationale.