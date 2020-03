Moon Jae-in rend hommage aux militaires tués par des attaques nord-coréennes et à ceux luttant contre le Covid-19

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, c'est la cinquième journée de défense de la mer Jaune, située à l'ouest de la péninsule coréenne. A cette occasion, une cérémonie officielle a eu lieu à Daejeon, au centre du pays.Pour rappel, le gouvernement a décrété cette journée de commémoration afin de rappeler les trois provocations majeures perpétrées par la Corée du Nord depuis 2002 : la seconde bataille de l'île de Yeonpyeong en 2002, le torpillage de la corvette Cheonan et le bombardement de cette même île en 2010.Pour la première fois depuis son investiture, le président de la République a participé à cette cérémonie. L’occasion pour Moon Jae-in de saluer non seulement les « héros » tués par les provocations nord-coréennes, mais aussi toutes les unités du génie militaire, y compris les infirmières et médecins, qui ont soigné les patients qui ont contracté le Covid-19 et fabriqué des lits pour les malades.Le chef de l’État a également souligné que le budget affecté à la défense allait dépasser, cette année et pour la première fois, la barre des 50 000 milliards de wons, environ 41 milliards d'euros, et que les deux Corées avaient arrêté les actes militaires hostiles en mer Jaune, en vertu de l’accord militaire signé le 19 septembre 2018 à Pyongyang. Enfin, il s’est engagé à faire de son mieux pour rendre hommage aux patriotes et à leurs familles, en faisant en sorte que la valeur du patriotisme ne soit pas ébranlée à des fins politiques.A cause de la propagation de la pneumonie virale, l’événement a eu lieu de manière plus simple que d’ordinaire, en présence des familles de 55 soldats tombés sur le champ d’honneur et 180 autres militaires qui ont participé aux batailles.