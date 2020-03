Covid-19 : le moral des consommateurs à son plus bas depuis 2009

Photo : YONHAP News

Conséquence directe de la propagation du Covid-19, le moral des consommateurs a chuté à son plus bas niveau depuis la crise financière en mars 2009.D’après les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a régressé jusqu'à 78,4 en mars, soit une baisse de 18,5 points en un mois. L’ampleur de la chute est la plus importante depuis le début de l’élaboration de cet indice, en juillet 2008.Un niveau supérieur à 100 signifie que les consommateurs sont optimistes, tandis qu’un chiffre inférieur à ce seuil indique le contraire.En effet, les consommateurs interrogés se sont montrés négatifs à la fois sur le présent et l'avenir, tant pour la conjoncture économique que la situation financière de leur foyer, la possibilité d’augmenter leurs dépenses, de trouver un emploi ou de voir leur salaire augmenter.