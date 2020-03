Le ministère de l’Education établit les modalités en cas de grande rentrée scolaire virtuelle

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la grande rentrée scolaire a été reportée au 6 avril, soit cinq semaines plus tard que prévu. Mais les autorités ne sont toujours pas sûres de pouvoir assurer aux élèves qu'ils retrouveront bien les bancs des écoles. Par conséquent, le gouvernement se prépare à une éventuelle rentrée virtuelle.Le ministère de l’Education a défini quatre conditions. Tout d’abord, il s’agit de donner des cours interactifs en mode visioconférence via une plateforme d’enseignement à distance. Dans ce cas, la participation des élèves sera prise en compte dans le cadre de leur évaluation scolaire. Ensuite, il s'agit d'enseigner avec des contenus multimédias, à savoir poster en ligne des cours préenregistrés. La troisième option est de privilégier le travail personnel. Plus concrètement, l’enseignant donnera des devoirs avec les consignes en ligne, de sorte que ses élèves puissent effectuer activement les travaux demandés. Enfin, le rectorat de chaque académie ou le directeur de chaque établissement scolaire aura la possibilité de proposer lui-même les modalités de cours.Par ailleurs, le ministère a précisé que tout cours de télé-enseignement doit être élaboré pour une durée de 40 minutes à l’école primaire, de 45 minutes au collège et de 50 minutes au lycée, exactement comme cela se déroule normalement. Il a ajouté que des enseignements sur mesure seront proposés aux élèves en situation de handicap et aux plus petits, qui auront du mal à suivre les cours en ligne proposés dans les établissements.Les 17 académies régionales vont désormais peaufiner leurs directives de mise en œuvre de cette éventuelle rentrée virtuelle.