Photo : YONHAP News

Était-ce la semaine du retour à la normale pour Yeouido, la place financière sud-coréenne ? Seul le temps nous le dira. En attendant, la Bourse de Séoul termine ce vendredi dans le vert. Le Kospi, son indice de référence, gagne 1,87 %, soit 31,49 points et termine à 1 717,13 points. Du côté des technologies, le Kosdaq prend 1,20 %, soit 6,22 points, pour finir la journée à 522,83 points.Concernant le marché des devises, là aussi, la monnaie sud-coréenne se porte bien face à l’euro et au dollar américain. À la clôture des transactions financières, la monnaie européenne s’échange contre 1 339,17 wons (-4,70 wons) et le billet vert contre 1 210,60 (-22,20wons).