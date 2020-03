La Corée du Nord tire 2 nouveaux projectiles vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Alors que toute la communauté internationale est préoccupée par la propagation rapide du COVID-19, la Corée du Nord a tiré, ce dimanche à 6h 10, deux projectiles depuis Wonsan en direction de la mer de l’Est. C’est ce qu’a annoncé l’État-major interarmées sud-coréen (JCS). Supposés être des missiles balistiques à courte portée, leur altitude maximale et leur distance parcourue seraient d’environ 30 et 230 km.Tout en scrutant de près le moindre mouvement suspect en provenance du Nord, les autorités militaires sud-coréennes et américaines analysent leurs particularités.Au Japon, les médias comme la NHK et Kyodo News ont rapporté que Pyongyang avait lancé des projectiles présumés être des missiles balistiques, et qu’ils n'étaient pas tombés dans la zone économique exclusive (EEZ) japonaise.Bref, il s'agit d'une nouvelle provocation en huit jours de la part du régime Kim Jong-un. Ce dernier avait tiré le 21 mars deux projectiles à courte portée dans la même direction, probablement des versions nord-coréennes des ATACMS (Army Tactical Missile System), un missile sol-sol tactique américain.Et comme le royaume ermite a déjà lancé des projectiles les 2 et 9 mars, ce dernier tir est donc sa quatrième menace militaire du mois. Le JCS, qui a qualifié ces actes de non-appropriés en cette période de pandémie, a appelé la Corée du Nord à arrêter ses provocations.