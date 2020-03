Un avion de reconnaissance américain a survolé hier le sud de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Un avion de reconnaissance de la Marine américaine a effectué, hier, un vol au-dessus de la Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, Aircraft Spots. Selon le traqueur aérien, un EP-3E a été repéré dans le ciel probablement au même moment où la Corée du Nord a procédé à un nouveau lancement de projectiles en mer de l'Est, qui sépare les deux Corées et le Japon. L’avion de l'US Navy est connu pour sa capacité à détecter et exploiter les signaux électroniques venant du sol.A Séoul, l’État-major interarmées sud-coréen (JCS) a précisé, de son côté, que le régime de Kim Jong-un avait tiré, hier vers 6h 10, deux missiles balistiques de courte portée depuis la ville de Wonsan, située dans la province du Gangwon.A Pyongyang, le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, a rapporté que le pays communiste avait testé des lance-roquettes multiple de très grande taille qui seront livrés aux différentes unités de l'Armée populaire de Corée.