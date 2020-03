Législatives 2020 : un total de 35 formations inscrites

Photo : YONHAP News

L’enregistrement des candidatures aux prochaines élections législatives s’est terminé le 27 mars dernier.L’une des plus grandes particularités de ce scrutin du 15 avril est la forte augmentation du nombre de partis en lice. Au total, ils sont 35 à s'y être inscrits, soit un record jamais atteint depuis l’introduction du système de vote pour les formations en 2004. Résultat, le bulletin de vote aura également une longueur record, avec 48,1 cm.L’attribution des numéros aux partis est, elle aussi, confirmée. Le Minjoo, la formation présidentielle, le Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition, et le Parti pour la vie du peuple se sont vu attribués respectivement les numéros 1, 2 et 3.Ensuite, les trois numéros suivants sont associés, dans l’ordre, au Parti Futur Corée (PFC), le parti satellitaire du PFU, au Parti des citoyens, la formation satellitaire du Minjoo, et au Parti de la justice, une force minoritaire progressiste.La circonscription affichant la plus rude concurrence est celle de Jongno, à Séoul, avec 12 candidats. Les autres circonscriptions affichent une moyenne de 4,4 candidats.Le vote des ressortissants à l'étranger aura lieu du 1er au 6 avril alors que le vote par anticipation se tiendra les 10 et 11 avril.