COVID-19 : une aide d'urgence accordée à 14 millions de foyers

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in a annoncé ce matin une nouvelle mesure destinée à soutenir financièrement la population, durement frappée par le nouveau coronavirus.Le gouvernement va accorder une aide financière d'urgence aux citoyens. Ce dispositif concernera environ 14 millions de ménages, soit 70 % des foyers sud-coréens, dont le revenu est inférieur à 150 % du revenu médian. Le montant s'élèvera à 1 million de wons, l’équivalent de 736 euros, pour chaque famille composée de quatre membres. Les autorités soulignent que cette subvention vise avant tout à épauler les habitants du pays du Matin clair qui traversent une période difficile à cause de la pandémie.Afin que cette enveloppe puisse être distribuée au courant du mois de mai, le chef de l'Etat a demandé de préparer sans délai un deuxième additif au budget et sollicité la complète coopération de l'Assemblée nationale.Parallèlement, le gouvernement envisage d’accorder une réduction de 50 % des cotisations de sécurité sociale aux petits commerçants et aux foyers à faibles revenus.