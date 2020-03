COVID-19 : 78 nouveaux cas confirmés, 9 661 infectés au total

Photo : YONHAP News

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies de Corée du Sud (KCDC) a annoncé que 78 nouveaux cas avaient été identifiés jusqu'à ce lundi à 0h. Le pays du Matin clair compte désormais 9 661 contaminés par le nouveau coronavirus, 5 228 personnes guéries et 158 décès.Parmi ces nouveaux malades, 31 ont été signalés dans la région métropolitaine, et 25, dans la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord. 13 individus se sont avérés positifs au cours du contrôle d’immigration à l’aéroport.Les femmes sont les plus touchées par cette pandémie, avec 5 827 testées positives contre 3 834 hommes. Si l'on regarde par tranches d'âges, la population de 20 à 29 ans est la plus concernée avec 27,22 % des infectés. Elle est suivie par les quinquagénaires (18,72 %), les quadragénaires (13,43 %) et enfin les sexagénaires (12,61 %).Le taux de létalité moyen est de 1,64 %, alors que ce chiffre monte à 7,03 % pour les septuagénaires et à 18,31 % pour les patients de plus de 80 ans. Les séniors sont ainsi appelés à être plus vigilants.