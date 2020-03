COVID-19 : 90 % des entreprises sud-coréennes basées en Europe souffrent de la crise sanitaire

Photo : YONHAP News

Neuf entreprises sud-coréennes implantées sur le Vieux continent sur dix sont frappées de plein fouet par le COVID-19. C’est le résultat d’une enquête menée du 25 au 27 mars par le bureau de Bruxelles de l’Association sud-coréenne pour le commerce international (Kita) auprès des 80 sociétés membres de la KBA (Korea Business Association) en Europe.Selon cette étude, 41 entreprises (51 %) qualifient leurs dégâts de « très graves » et 31 (39 %) de « plus ou moins graves ». Une baisse du chiffre d’affaires est constatée chez 69 % des firmes sondées et 58 % font même face à une fermeture de leurs points de vente.Dans ce contexte, 53 % des sociétés sud-coréennes basées en Europe tentent de s’adapter en réduisant la quantité de production et l’annulation des commandes. 41 % optent pour une réduction du personnel.43 % des entreprises interrogées estiment que la pandémie en cours se calmera en juin, contre 28 % qui mise sur le mois de mai.