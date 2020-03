Premier anniversaire de la 5G en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le 3 avril 2019, il y a à peu près un an, la 5G, la nouvelle génération de réseau mobile, a été inaugurée en Corée du Sud. Une première mondiale.Cette technologie de connectivité ultra-rapide promettait aux utilisateurs de pouvoir bénéficier de contenus en réalité augmentée (AR) ou en réalité virtuelle (VR). En effet, le transfert de données est théoriquement vingt fois plus rapide que les réseaux LTE sur une fréquence de 28 GHz.D'après le ministère des Sciences et des Technologies, le pays du Matin clair a recensé à la fin du mois de janvier dernier 4 958 439 abonnés à la 5G et ce chiffre dépassera sûrement le seuil des 5 millions à la fin du mois de mars.Un institut de recherches économiques affilié à KT, l'un des premiers opérateurs de télécommunication du pays, a estimé que la 5G générerait d'ici 2030 quelque 42 000 milliards de wons, soit 30,9 milliards d'euros, de valeur socio-économique, ainsi que 115 000 milliards de wons de retombées économiques, soit 84,7 milliards d'euros.Malgré ces promesses et estimations, les consommateurs ne sont toujours pas satisfaits des services en 5G, dont la disponibilité reste limitée. En effet, les connexions s’arrêtent, notamment dans le métro, à l'intérieur des immeubles ou dans d'autres régions que la capitale et ses environs.Selon les industriels du secteur, il faudra encore attendre trois ou quatre ans pour que les abonnés puissent jouir véritablement des avantages de cette nouvelle technologie.