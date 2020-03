COVID-19 : la réponse sud-coréenne à la pandémie présentée dans les écoles américaines

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, The World History Digital Education Foundation a produit et distribué un matériel éducatif sur le COVID-19, en collaboration avec le Conseil des enseignants d'histoire et de sciences sociales du pays. C'est ce qu'a annoncé, dimanche, cette fondation américaine pour l'éducation numérique de l'histoire mondiale.Cet ouvrage de 57 pages a été rédigé au format PDF pour s'adapter aux cours en ligne, avec le soutien de la Korea Foundation.La documentation en question se compose de trois parties : la comparaison du nouveau coronavirus avec la grippe espagnole survenue en 1918, l'analyse du rapport entre la mondialisation et la propagation des maladies infectieuses et la présentation des réponses apportées par la Corée du Sud, les Etats-Unis et l'Italie.Le dossier explique, entre autres, que le pays du Matin clair a adopté une campagne de dépistage préventive d'envergure et un traitement intensif, tous pris en charge par le gouvernement.