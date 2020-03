Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens débutent la dernière semaine du mois de mars sous le soleil. Si des nuages étaient présents dans le sud et le centre du pays ce matin, ils ont progressivement disparu pour laisser place à un grande ciel bleu.Les températures étaient fraîches en matinée avec des négatives au réveil, mais elles remontent rapidement cet après-midi. Les maximales atteignent aujourd’hui 15°C sur l’île de Jeju, 16°C à Busan, 17°C à Séoul, et enfin 19°C à Daejeon et Daegu.D’après l’agence météorologique sud-coréenne, le soleil sera toujours présent demain mais avec une couverture nuageuse plus dense. L’île de Jeju sera sous la pluie l’après-midi. Les températures seront les mêmes qu’aujourd’hui.