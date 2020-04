COVID-19 : les JO de Tokyo ouvriront le 23 juillet 2021

Photo : YONHAP News

Le gouvernement japonais et le Comité international olympique (CIO) viennent de fixer les nouvelles dates des Jeux olympiques de Tokyo. Ils auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021 et les Paralympiques du 24 août au 5 septembre.Prévu initialement pour cet été, le grand rendez-vous sportif international a été reporté la semaine dernière en raison du nouveau coronavirus.Depuis ce report, la pandémie semble s’accélérer au Japon, et plus particulièrement à Tokyo, où pour quelque 40 % des cas confirmés, l'origine de la contamination ne peut être retrouvée. Le célèbre humoriste Ken Shimura est décédé des suites du COVID-19. Sa disparition brutale a suscité une onde de choc nationale.Le porte-parole du gouvernement de Shinzo Abe a affirmé que son pays évitait « de justesse » la propagation de la maladie et il a coupé court à la rumeur selon laquelle l’état d’urgence serait instauré demain.L'archipel nippon devrait cependant annoncer aujourd’hui, au plus tôt, une nouvelle mesure barrière, à savoir interdire totalement l’entrée sur son territoire aux étrangers ayant voyagé en Corée du Sud, aux Etats-Unis et en Chine.