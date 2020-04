COVID-19 : Moon Jae-in s’entretient au téléphone avec le Premier ministre éthiopien

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’est entretenu, hier, au téléphone, avec le Premier ministre éthiopien à propos de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.A cette occasion, Moon Jae-in a souhaité que la question de l’aide à l’Afrique soit abordée de façon approfondie, dans le cadre de l’élaboration des mesures d’accompagnement de la déclaration commune adoptée à l’issue du récent sommet virtuel du G20. Un texte qui, selon lui, fait état aussi de la nécessité de protéger l’économie mondiale et de l’importance de la santé publique du continent noir. Dans la foulée, il s’est engagé à y apporter tout son soutien et sa coopération.Le dirigeant sud-coréen a également salué le leadership d’Abiy Ahmed, évoquant notamment ses efforts pour obtenir du matériel de prévention de la part du géant chinois du numérique, Alibaba, pour les pays d’Afrique.Pour sa part, le chef du gouvernement éthiopien a rendu hommage à la lutte « exemplaire » du pays du Matin clair contre la diffusion du COVID-19, plus particulièrement les dépistages massifs et le traçage systématique de chaque cas avéré. Il a ensuite souligné que l’Afrique avait, elle aussi, besoin de ces expériences sud-coréennes.L’occupant de la Cheongwadae en a profité pour remercier le gouvernement d’Addis-Abeba d’avoir coopéré au rapatriement des soldats sud-coréens du Soudan du Sud. Ceux-ci sont rentrés, samedi, chez eux à bord d’un avion éthiopien affrété par Séoul, après leur mission de maintien de la paix des Nations unies.