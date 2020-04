COVID-19 : le Premier ministre prévoit une grande rentrée scolaire en ligne

Photo : YONHAP News

Face à l'épidémie du nouveau coronavirus, le Premier ministre envisage de rouvrir progressivement les établissements scolaires à partir du 9 avril à travers un système de cours en ligne. C’est ce qu’il a annoncé ce matin lors d'une réunion visant à endiguer la progression du COVID-19.Chung Sye-kyun a affirmé qu'il faudrait également rétablir la date des partiels et des examens d’entrée à l’université. Le suneung, l’équivalent du baccalauréat sud-coréen, pourrait donc bien être reporté.Le chef du gouvernement a expliqué sa décision par le fait qu’il était difficile d’assurer la sécurité des enfants dans le contexte où le nombre de personnes infectées ne cesse de croître. Le risque de contamination au sein des foyers et des communautés locales par l’intermédiaire des écoles est non négligeable.Chung a regretté de ne pas être encore parvenu à un niveau de prévention suffisant pour permettre d'envoyer les enfants à l’école. Pourtant, il a estimé qu'il ne fallait plus reporter la grande rentrée scolaire compte tenu du nombre de jours scolaires annuels et du programme d’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur. Enfin, il a souligné l’importance des préparatifs exhaustifs pour mener à bien les cours à distance.