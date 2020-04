COVID-19 : le bilan s’établit à 9 786 contaminations avec 125 nouveaux patients

Photo : YONHAP News

Le nouveau coronavirus a fait 125 nouvelles infections lundi en Corée du Sud. Le chiffre cumulé atteint désormais 9 786. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), 60 nouveaux cas d’infection sont survenus à Daegu, le foyer de l’épidémie, et plus précisément 58 à l’hôpital de Miju, situé dans la commune de Dalseong.Séoul compte 24 nouveaux patients, y compris les victimes de l’infection collective de l’église centrale de Manmin et les voyageurs en provenance de l’étranger. La province de Gyeonggi et Incheon ont enregistré respectivement 13 et six nouveaux cas confirmés. 15 personnes ayant contracté la maladie ont été décelées pendant le contrôle à l’entrée du pays.Le nombre de décès s’est accru de quatre pour atteindre 162. Quant aux individus guéris, ils sont maintenant 5 408 avec un accroissement de 180 hier.Les ressortissants sud-coréens en Italie vont être rapatriés par deux vols temporaires les 1er et 2 avril. Pour ces voyages, une équipe composée de responsables du ministère des Affaires étrangères et de personnels médicaux seront envoyés pour vérifier leur symptôme avant de monter dans l’avion et prévenir toute situation d’urgence à bord.Enfin, à partir de minuit ce soir, tous les passagers qui viennent de l’étranger devront systématiquement se placer en auto-confinement pendant deux semaines à domicile, peu importe leur nationalité, leur provenance et la durée de leur séjour. Le gouvernement soutiendra leur transport pour qu’ils puissent rentrer chez eux en évitant tout contact avec les autres habitants.