COVID-19 : réactions contrastées de la classe politique concernant l'aide financière d'urgence

Photo : YONHAP News

La classe politique est divisée sur l’aide financière d’urgence que le président sud-coréen Moon Jae-in a promis, hier, d’accorder aux 70 % des ménages les plus modestes.Sans surprise, le Parti du Futur Unifié (PFU) est le premier à fustiger cette décision. La principale formation de l’opposition conservatrice a dénoncé une « mesure populiste » dans l’optique des prochaines législatives qui seront organisées le 15 avril.Ahn Cheol-soo, candidat malheureux à la présidentielle de 2017, dont Moon Jae-in est sorti vainqueur, a, de son côté, réclamé une aide aux classes les plus durement touchées plutôt qu’un soutien universel. Il dirige maintenant le Parti du Peuple.Dans le camp progressiste, le Minjoo a pour sa part salué cette initiative. Le parti au pouvoir est allé jusqu’à annoncer qu’il ferait en sorte de voter le plus vite possible un deuxième projet d’additif au budget, si l’exécutif le présente au Parlement dans le cadre de l’aide d’urgence en question.Le Parti de la Justice, une formation minoritaire, a pour sa part demandé de l’accorder à tous les sud-Coréens sans exception.