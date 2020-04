Photo : YONHAP News

Tous les vols internationaux à l’aéroport international de Gimpo sont suspendus depuis le 30 mars et jusqu’au 5 avril, face à la chute du nombre de voyageurs due à la pandémie du nouveau coronavirus.D’après la Compagnie de l'aéroport de Corée (KAC), China Southern Airlines est le seul transporteur qui envisage de relancer ses vols vers Pékin après cette période. S’il décide de prolonger ce répit, aucun avion ne s'envolera hors des frontières de cet aéroport pendant plus d’un mois. En effet, les autres sociétés aériennes prévoient de reprendre leur activité après le 26 avril.Normalement, entre avril et septembre, période où le programme estival est appliqué, 392 vols sont disponibles pour cinq destinations : Pékin, Shanghai Hongqiao, Osaka, Tokyo et Taipei Songshan.