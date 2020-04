COVID-19 : Moon Jae-in demande la fermeté en cas de violation du confinement par les arrivants de l’étranger

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni, aujourd’hui, un conseil des ministres virtuel. La crise sanitaire provoquée par le COVID-19 domine toujours les discussions.A propos de la nouvelle décision prise pour contenir les contaminations importées, Moon Jae-in a souligné l’importance de son respect. Il a d’emblée plaidé pour des mesures juridiques, fermes et strictes, en cas de violation, et ce pour la sécurité de la communauté. Pour rappel, à compter de demain, tous les arrivants de l’étranger seront obligés de se placer en confinement pendant les deux semaines suivant leur venue dans le pays.Le chef de l’Etat a également demandé à ses ministres de déployer toutes leurs capacités pour diminuer le nombre de décès et pour endiguer à la fois les infections massives dans les lieux publics à haute fréquentation. Il les a exhortés en même temps à se poser aussi comme des acteurs de la lutte contre la crise économique et à redoubler d’efforts pour veiller à une exécution rapide et sans faille des mesures décidées lors des trois premières réunions du comité économique d’urgence.Le locataire de la Maison bleue est aussi revenu sur le sommet spécial du G20, tenu la semaine dernière par visioconférence. Selon lui, les dirigeants qui se sont réunis ont salué la position cohérente de Séoul, qui avait préconisé de maintenir les échanges économiques internationaux même dans le contexte de la pandémie.