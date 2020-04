COVID-19 : une grande rentrée scolaire progressive en ligne, le suneung reporté en décembre

Photo : YONHAP News

C’est une première. Les élèves sud-coréens vont entamer leur nouvelle année scolaire en ligne, et le « suneung », ou l’examen d’entrée à l’université, aura lieu en décembre au lieu de novembre. C’est une nouvelle décision du ministère de l’Education face au COVID-19 qui continue de se propager dans le pays. Il est arrivé à cette conclusion après s’être concerté avec la cellule de crise dirigée par le Premier ministre.La reprise de l’école, initialement prévue le 2 mars, avait déjà été reportée trois fois, au 6 avril. Ce report est maintenant renouvelé pour une durée indéterminée. Le ministère a jugé que la situation restait toujours inquiétante pour que les élèves retournent en classe. Il tient quand même à assurer une continuité pédagogique avec des cours en ligne, et ce, étape par étape, selon le cycle de l’enseignement.Pour vous donner une idée : la rentrée virtuelle débutera le 9 avril pour les classes de terminale et de troisième (dernière année de lycée et de collège), une semaine plus tard pour les autres lycéens et collégiens ainsi que les écoliers des classes supérieures. Et ceux des petites classes (CP, CE1 et CE2) les rejoindront le 20 avril pour des cours à distance également. L’école maternelle restera quant à elle fermée jusqu’à nouvel ordre.La date du suneung a, elle aussi, été décalée de deux semaines, au 3 décembre. Par conséquent, tout le calendrier lié à l’examen a été révisé. Tous les détails seront connus dans le courant du mois prochain.