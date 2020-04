Séoul préfère observer la situation après la passe d’armes entre Pyongyang et Washington

Photo : YONHAP News

Au lendemain de la critique de Pyongyang à l’égard du secrétaire d’Etat américain, Séoul a annoncé qu’il préférait prendre son temps pour scruter l’évolution de la situation.Un haut responsable du ministère de la Réunification a tenu ces propos, faisant preuve de prudence pour commenter le communiqué publié par le nouveau directeur général nord-coréen chargé des négociations avec les Etats-Unis. Il a ensuite ajouté que son ministère procéderait à une analyse minutieuse de la vraie intention du pays communiste.A propos du titre du nouveau directeur général, le même responsable a affirmé que c’était un poste nouvellement créé, mais qu’il ne savait pas encore s’il s’agissait ou non d’un poste qui remplace le numéro un du département de l’Amérique du Nord au sein du ministère des Affaires étrangères.L’officiel sud-coréen a aussi répété la position habituelle de Séoul, selon laquelle le gouvernement attend la reprise rapide des négociations entre Pyongyang et Washington et fera tous les efforts possibles en ce sens, si cela est jugé nécessaire.