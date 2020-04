Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a globalement beau temps aujourd’hui. La matinée a été totalement ensoleillée avec des températures agréables, entre 5 et 10°C. Dans l’après-midi, une couverture nuageuse vient s’imposer sur tout le territoire, mais le ciel bleu reste visible.Du côté du mercure, le printemps est bien installé. Les températures atteignent cet après-midi 16°C sur l’île de Jeju, 18°C à Séoul et Busan, et enfin 20°C à Daejeon et Daegu.Selon Météo-Corée, la couverture nuageuse devrait continuer à s’intensifier jusqu’à demain matin avec des pluies attendues ici et là dans le sud. L’après-midi sera plus belle sur une moitié ouest alors que les nuages seront présents sur l’autre moitié du pays.