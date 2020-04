COVID-19 : tous les arrivants de l’étranger placés en auto-confinement dès aujourd’hui

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que la Corée du Sud a commencé à étendre ses mesures barrières pour réduire les risques de contamination importée.Tous les arrivants de l’étranger doivent désormais respecter un confinement obligatoire de 14 jours, sous peine d’amendes ou de peine de prison. Des consignes qui, jusqu’à hier, étaient uniquement appliquées aux voyageurs en provenance des pays d’Europe et des Etats-Unis.Concrètement, tous les ressortissants sud-coréens et les étrangers qui viennent pour un séjour de longue durée sont concernés. Les visiteurs de courte durée doivent eux aussi rester à l’isolement, à quelques exceptions près. Les frais relatifs à l'isolement dans des lieux appartenant au gouvernement central ou aux collectivités locales sont à leur charge.En cas d’infraction à ces règles, ils pourront encourir une peine maximale d’un an de prison ou une amende pouvant aller jusqu’à 10 millions de wons, près de 7 500 euros. Les étrangers peuvent, quant à eux, être expulsés de force et interdits d’entrée dans le pays.Pour rappel, jusqu’à hier, un total de 518 contaminations externes ont été identifiées et plus de la moitié des cas avérés venaient de passagers en provenance d’Europe. 476 d’entre eux étaient des sud-Coréens.