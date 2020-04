Financement des GI’s : Séoul et Washington proches d’un accord

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les États-Unis sont proches d’un accord pour mettre fin à leurs négociations sur leurs contributions financières respectives à la présence des troupes US dans le pays du Matin clair.Si tout se passe bien, les deux alliés pourraient y mettre un point final aujourd’hui. Pour rappel, dès le début de leurs discussions, qui ont débuté en septembre dernier, ils ont engagé un bras de fer. La principale pomme de discorde concernait les coûts que Séoul devait assumer.Mais il semblerait que le nouveau coronavirus ait changé la donne. Les présidents des deux pays se sont entretenus au téléphone la semaine dernière à propos de la pandémie. Et à cette occasion, Moon Jae-in et Donald Trump ont convergé sur la nécessité de coopérer dans ce contexte.Depuis, les deux parties semblent avoir trouvé un compromis non seulement sur le montant, mais aussi sur la durée de validité de leur nouvel accord à signer. Une durée vraisemblablement de cinq ans, comme avant.Quoi qu’il en soit, en raison du retard des négociations, la moitié des employés locaux des bases américaines en Corée du Sud sont placés en congé non rémunéré depuis aujourd’hui. Leur nombre s’élève à environ 4 000. Ils pourront regagner leur lieu de travail aussitôt après l’aboutissement des pourparlers.