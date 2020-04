Photo : YONHAP News

Les Nations unies ont versé une enveloppe de 900 000 dollars à Pyongyang afin de soutenir la lutte contre le COVID-19.D’après le site du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), cette somme est destinée à fournir des services sanitaires contre le nouveau coronavirus au sein du royaume ermite. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a transféré le fonds et s’est chargée de l’observation du pays, de l’enquête sur les cas, des préventions de la contamination et de la gestion de la maladie.Entre le 20 février et le 20 mars, l’Onu est venue en aide à 16 pays dotés de système médical faible, dont la Corée du Nord, la Somalie, Djibouti et le Pakistan. Il s’agit de 75 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) et de 3,8 millions de dollars des Fonds de Financement Communs Pays (CBPF).