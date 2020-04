Recul de 0,2 % des exportations sud-coréennes en mars

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes se sont repliées de 0,2 % le mois dernier en glissement annuel, pour s’établir à 46,91 milliards de dollars.D’après le ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, elles étaient dans une courbe ascendante en février, mais sont retombées légèrement en raison de l'impact du nouveau coronavirus sur les échanges internationaux.Les importations se sont élevés à 41,87 milliards de dollars, soit une baisse de 0,3 %, et la balance commerciale est par conséquent excédentaire de 5,04 milliards de dollars.Les exportations moyennes journalières ont diminué pour leur part de 6,4 %, mais moins drastiquement qu’en février dernier (11,9%).Quant au volume des ventes hors des frontières, il a progressé de 13,1 % pour le deuxième mois consécutif, soit la hausse la plus importante depuis 17 mois. Notamment, les exportations de semi-conducteurs se sont accrues pour le 9e mois de suite.Une performance qui serait due à l’augmentation de la demande pour les produits des TIC, dans le contexte où les gens préfèrent s’isoler à domicile pour se mettre à l’abri du COVID-19.