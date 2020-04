Législatives 2020 : colère des sud-Coréens en Allemagne et au Canada face à la décision de la NEC

Photo : YONHAP News

La menace du COVID-19 oblige un peu plus de 80 000 sud-Coréens établis dans 42 pays à abandonner leur droit de vote pour les prochaines législatives de leur pays natal.Hors de question pour certains d’entre eux, et en particulier ceux de l’Allemagne et du Canada. Ils ont en effet décidé de saisir la Cour constitutionnelle et de demander une injonction à l’encontre de la décision de la Commission électorale nationale (NEC), qui a suspendu les procédures nécessaires au vote.Pour l’heure, un total de 60 personnes ont exprimé leur intention d’y prendre part. 25 d’entre elles, qui ont déjà préparé les dossiers nécessaires, ont déposé leur plainte aujourd’hui devant la Cour.Ces ressortissants basent leur défense sur le fait qu'ils ont contacté la NEC à plusieurs reprises depuis le début de l’aggravation de la crise sanitaire internationale pour savoir s’ils pourraient aller voter ou non.Selon eux, la Commission ne leur a pas donné de réponse jusqu’au 27 mars, date à laquelle elle les a informés de sa décision de ne pas ouvrir les bureaux de vote. L’ambassade et les consulats basés en Allemagne et au Canada sont eux aussi montrés du doigt pour ne pas avoir suffisamment écouté les avis des expatriés sur place. Ceux-ci ont alors lancé, sur les réseaux sociaux, une campagne demandant une garantie du droit de vote pour tous les sud-Coréens de l’étranger.