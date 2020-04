COVID-19 : Séoul reporte le sommet du P4G à 2021

Photo : KBS News

Face à l’inquiétante propagation du nouveau coronavirus dans le monde, le gouvernement sud-coréen a décidé de reporter à l’année prochaine le sommet du P4G prévu initialement fin juin à Séoul.Selon le porte-parole de la Maison bleue, cette décision a été prise hier matin lors du conseil des ministres présidé par Moon Jae-in.A en croire Kang Min-seok, Séoul a négocié avec les principaux pays invités au préalable et la nouvelle date du rassemblement sera déterminée prochainement en tenant compte de l’évolution de la pandémie autour du globe.Pour rappel, le P4G est le Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030, dont l’objectif est de faire face aux enjeux internationaux en termes d’environnement, et notamment de changement climatique.La première réunion s’est tenue à Copenhague, au Danemark en 2018 et la Corée du Sud était censée accueillir la deuxième édition.