COVID-19 : le bilan quotidien fait état de 101 nouveaux cas et 3 décès

Photo : YONHAP News

Voici le bilan quotidien officiel communiqué aujourd’hui par le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) : 101 cas supplémentaires, portant à 9 887 le nombre cumulé depuis l’identification du premier malade dans le pays, le 20 janvier. 560 d’entre eux sont des contaminations importées de l’étranger.Avec 24 patients, c’est désormais Séoul qui compte le plus grand nombre de nouveaux cas journalier d’infections, tandis que la ville de Daegu, le principal foyer de l’épidémie du pays, n’en enregistre que 20.Trois nouveaux décès sont à déplorer. La Corée du Sud totalise ainsi 165 morts. Si le taux de létalité reste à 1,67 % dans son ensemble, il est beaucoup plus élevé chez les plus de 80 ans, avec environ 19 %.Le confinement pour 159 personnes infectées est terminé, ce qui porte à 5 567 le nombre total de guéris. 4 155 malades restent toujours aux soins ou confinés et 16 585 attendent les résultats de leurs tests de dépistage.