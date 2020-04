L'écrivaine sud-coréenne Baek Hee-na remporte le prix Astrid Lindgren

Photo : YONHAP News

L’auteur d’albums illustrés Baek Hee-na connue pour « Les petits pains au nuage » a décroché, hier, le prix Astrid Lindgren, considéré comme le Nobel de la littérature jeunesse. Cette récompense créée par la Suède en 2002 rend hommage à la romancière suédoise éponyme qui a écrit « Fifi Brindacier ». Les lauréats se voient verser une prime de 500 000 dollars. Cette année, 240 candidats issus de 67 pays étaient en lice pour ce prestigieux prix.Selon l'agence de presse allemande DPA, le président du jury a qualifié ses œuvres racontant la solitude et la solidarité, de sentimentales, d’éblouissantes mais en même temps d’acérées.Née en 1971 et diplômée en technologie de l’éducation à l’université féminine d’Ewha, Baek a été sélectionnée en tant qu’illustratrice de l’année lors de la Foire du livre de la jeunesse de Bologne en 2005, avant de remporter le Prix de la littérature éditée de Corée en 2013.L’illustratrice sud-coréenne a publié 13 livres dont « Les petits pains au nuage » qui a été traduit en anglais, en français ainsi que dans plusieurs langues pour les lecteurs d'une dizaine de pays.Ce bouquin a été adapté en série télévisée et aussi en comédie musicale, mais l’écrivaine a touché seulement 20 millions de wons, soit 14 800 euros, car elle a conclu un contrat comprenant l’aliénation du droit d’auteur à la maison d’édition. Cette affaire a d'ailleurs ouvert un débat sur les pactes déloyaux répandus dans le monde littéraire.En raison de la propagation du COVID-19, la cérémonie de remise des prix, qui devait initialement avoir lieu le 1er juin à Stockholm, a été reportée.