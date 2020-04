COVID-19 : Moon Jae-in effectue un 2e déplacement dans la région la plus touchée

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in s'est rendue aujourd’hui sur le complexe industriel de Gumi, situé dans la province de Gyeongsang du Nord, l’une des régions les plus durement touchées par le COVID-19. Il s’agit de son deuxième déplacement dans cette région depuis le début de la crise sanitaire.Le premier a eu lieu le 25 février. Il s’était alors rendu à Daegu, qui se trouve à proximité du complexe, pour faire le point sur la prise en charge hospitalière de l’épidémie.Les enjeux de sa visite d’aujourd’hui semblent consister à réconforter les habitants de la région et à montrer à la fois sa détermination à assurer son soutien pour revigorer l’économie locale frappée de plein fouet par le nouveau coronavirus.Le chef de l’Etat a rencontré les représentants des entreprises implantées dans cette zone industrielle. Parmi elles Kolong Industries, SL Tech et LG Innotek. Ces trois firmes sont considérées comme étant les élèves modèles de la lutte contre la pandémie. Ils ont fait tourner rapidement leurs usines après avoir achevé des opérations de désinfection suite à l’apparition de malades sur leurs sites, déployé des efforts pour maintenir les chaînes d’approvisionnement ou encore fait don de masques.