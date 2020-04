Corée du Nord : les membres européens du Conseil de sécurité de l’Onu condamnent les derniers tirs de missiles

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu, hier, une visioconférence informelle afin de discuter des derniers tirs de missiles nord-coréens. Il n’a toutefois pas publié de communiqué les condamnant.En cause, ses membres n’ont pas présenté de réponse unie et coordonnée. Les pays européens ont élevé le ton contre les provocations du pays communiste, tandis que la Chine et la Russie ont continué de réclamer l’allègement des sanctions à son encontre.Pourtant, à l’issue de la réunion virtuelle, six membres européens ont publié à eux seuls un communiqué dénonçant ces tests : l’Allemagne, la Belgique, l’Estonie, le Royaume-Uni, la Pologne et la France. Ils y précisent que le régime de Kim Jong-un a effectué un total de 17 lancements de missiles depuis mai 2019 et que ces essais illustrent la poursuite de ses programmes nucléaire et balistique.Leur déclaration commune indique aussi que ces actions provocatrices constituent une violation claire des résolutions adoptées par la plus haute instance de l’Onu. Les membres du Vieux Continent ont aussi appelé Pyongyang à revenir à la table des négociations avec Washington sur sa dénucléarisation.La réunion d’hier a eu lieu à la demande des Européens. A noter également qu’elle a été convoquée au dernier jour de la présidence du Conseil assurée en mars par la Chine, la seule alliée de poids de la Corée du Nord.