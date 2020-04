Après une matinée plutôt nuageuse et quelques pluies dans le sud-est et sur l’île de Jeju, le soleil est revenu s’imposer dans l’après-midi, à l’exception d’un petit quart nord-est sous des précipitations. La journée est cependant gâchée par un indice de pollution de l’air (IQA US) mauvais pour les personnes sensibles, autrement dit entre 100 et 150.Au niveau du thermomètre, les températures sont très agréables. Ce matin, il faisait autour de 10°C un peu partout sur le territoire, et cet après-midi, les maximales atteignent 15°C sur l’île de Jeju, 18°C à Busan, 19°C à Séoul, et enfin, comme hier, 20°C à Daejeon et Daegu.Demain, le temps restera globalement ensoleillé avec quelques nuages sur un tiers sud. Les températures seront légèrement plus fraîches, perdant 1 à 2°C par rapport à aujourd’hui.