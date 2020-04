Financement des GI’s : dernières tractations avant l’aboutissement des négociations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis sont désormais proches d’un accord pour boucler leurs négociations sur le financement du stationnement des soldats américains dans le sud de la péninsule. Mais avant leur aboutissement définitif, qui était pourtant espéré hier, quelques tractations semblent encore en cours.A ce propos, un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a affirmé que la prudence était toujours de mise et la situation restait fluide et incertaine. Car les deux alliés doivent encore s’entendre sur des points de détail.Comme on pouvait s'y attendre, les deux négociateurs ne semblent toujours pas avoir trouvé de compromis sur le montant des coûts que le pays du Matin clair doit dorénavant prendre en charge.Tout au long des discussions, l’administration américaine a insisté sur la nécessité pour Séoul de payer beaucoup plus que l’an dernier, de l’ordre de quatre à cinq fois plus. De son côté, le gouvernement sud-coréen demande une augmentation à hauteur de seulement 10 %.