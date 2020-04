COVID-19 : Séoul regrette la décision de Tokyo

Photo : YONHAP News

Au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé, hier après-midi, de nouvelles mesures en vue d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus dans l’archipel. Il s’agit de refuser l’entrée des voyageurs étrangers venant notamment de Corée du Sud, de Chine et des Etats-Unis, et d’imposer deux semaines d’isolement aux arrivants de tous les pays étrangers.Séoul n’a pas tardé à réagir. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé ses regrets suite à cette décision, qui a été prise dans un contexte où le nombre de contaminations ne cesse de baisser au pays du Matin clair.Selon le ministère, le gouvernement nippon lui a, cette fois, quand même notifié à l’avance son intention, dimanche dernier, par voie diplomatique. Séoul avait alors déjà manifesté ses regrets.Pour rappel, Tokyo a déjà interdit, fin février, l’entrée sur son territoire aux voyageurs en provenance de Daegu et de plusieurs de ses villes voisines, principal foyer sud-coréen de l’épidémie, sans en prévenir le gouvernement sud-coréen.