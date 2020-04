La BOK lance sa première transaction visant à fournir des liquidités de manière illimité au marché

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) lance aujourd’hui son premier appel d’offre pour la prise en pension d’obligations auprès des établissements financiers.La BOK a en effet décidé, le 26 mars, de contracter des accords de rachat avec des banques et des sociétés cotées en bourse. Ces dernières peuvent ainsi vendre à la banque centrale des titres qu’elles possèdent, à condition de les racheter à une échéance donnée, en lui accordant un taux d’intérêt dont le plafond est fixé à 0,8 %.Ce matin, un total de 5 250 milliards de wons, l'équivalent de 3,87 milliards d’euros, ont été débloqués. L’échéance de rachat arrive dans 91 jours avec un taux d’intérêt de 0,78 %, soit 0,03 point de plus que le taux directeur, qui est actuellement de 0,75 %.Qualifié d’ « assouplissement quantitatif à la sud-coréenne », ce dispositif inédit vise à fournir des liquidités de manière illimitée au marché sur fond d’instabilité financière engendrée par le COVID-19. Inédit puisque ce genre de mesure n’a jamais été prise dans le passé, ni lors de la crise asiatique de 1997 ni lors de la crise financière de 2008. La banque centrale sud-coréenne envisage de renouveler, à partir de la semaine prochaine, cette opération et ce tous les mardis d’ici fin juin.D’autre part, la première partie des dollars américains négociés dans le cadre de l’accord de swap Séoul-Washington, soit 8,72 milliards de dollars, sera également débloquée aujourd’hui.Pour rappel, le gouvernement avait annoncé, le 24 mars dernier, l'injection d'un total de 48 000 milliards de wons, soit environ 35,4 milliards d’euros, afin de dissiper les inquiétudes pesant sur les marchés financiers.