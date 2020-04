Le taux d’inflation entre 1~2 % pour le 3e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Le taux d’inflation a dépassé la barre de 1 % en mars dernier pour le troisième mois de suite.D’après les données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation a été de 105,54 points, soit une progression de 1 % par rapport à l’année dernière.Les augmentations des prix des denrées alimentaires, comme la viande ou les aliments transformés, ont été les plus remarquables, avec respectivement 6,7 % et 1,7 %. Explication à cela : l’accroissement de la demande des produits alimentaires en raison de la propagation du COVID-19. En revanche, les prix des repas dans les restaurants n’ont progressé que de 0,9 % et ceux des automobiles ont reculé de 2,6 % suite à la baisse de la taxe individuelle.Selon un responsable du Kostat, le changement de mode de consommation dû à la crise sanitaire actuelle ainsi que la politique du gouvernement visant à soutenir l’économie ont empêché le recul des prix à la consommation.